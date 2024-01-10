افتتح سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 10-1-2024 في البنوك المصرية على ثبات ملحوظ منذ ختام تعاملات شهر ديسمبر الماضي 2023، في ظل استقرار أسعار كافة العملات في البنوك المصرية المصرية الفترة الحالية.

ويبلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع، وفقاً لما أُعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الريال السعودي اليوم الأربعاء 10-1-2024 في البنوك المصرية والتي جاءت كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه شراءً و 8.22 جنيه بيعاً.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

- يبلغ سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم داخل بنك مصر 8.22 جنيه للبيع و 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- يسجل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الإربعاء داخل مصرف أبوظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء أما سعر البيع 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

- أما سعر الريال السعودي اليوم الإربعاء في بنك القاهرة يصل إلى 8.19 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع.