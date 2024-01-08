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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 8-1-2024

كتب:

وليد عبد السلام
10:39 ص | الإثنين 08 يناير 2024
ريال سعودي

ريال سعودي

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 8-1-2024، بعد عودة البنوك المصرية للعمل، حيث سجل سعر الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن أمس الأحد 7-1-2024 إجازة في البنوك المصرية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 

سعر الريال السعودي اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 8-1-2024، كما يلي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم داخل البنك المركزي المصري، 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

واستقر سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 8-1-2024 داخل البنك الأهلي المصري، 8.25 جنيه للبيع و8.21 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 8-1-2024، داخل بنك القاهرة 8.25 جنيه للبيع أما سعر الشراء 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 8-1-2024 في بنك قناة السويس، 8.25 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء. 

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بقلم وليد عبد السلام