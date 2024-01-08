سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الاثنين 8-1-2024

استقر سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 8-1-2024، في البنوك المصرية، عند مستويات تعاملات الخميس الماضي، إذ أعلن البنك المركزي المصري أمس الأحد إجازة في البنوك المصرية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

سعر الريال السعودي اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 8-1-2024، الذي جاء كما يلي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 8-1-2024، داخل البنك المركزي المصري، 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 8-1-2024 داخل البنك الأهلي المصري، 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

فيما بلغ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 8-1-2024، داخل بنك القاهرة إلى 8.25 جنيه للبيع أما سعر الشراء 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 8-1-2024 في بنك قناة السويس، يبلغ 8.25 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.