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سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7-1-2024 في البنوك المصرية

كتب:

مريم حنفي
08:12 ص | الأحد 07 يناير 2024
الريال السعودي - أرشيفية

الريال السعودي - أرشيفية

أعلنت البنوك المصرية عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية، هدوء سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7-1-2024، ليستمر الاستقرار المتواصل منذ ختام تعاملات الخميس الماضي، نظرًا لأنّ البنوك المصرية كافة، تشهد اليوم عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد. 

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الأحد 7-1-2024، الذي جاء كما يلي: 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 

يبلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد، داخل البنك المركزي المصري، 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

يسجل سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري، 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد، داخل بنك القاهرة إلى 8.25 جنيه للبيع أما سعر الشراء 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 

وبالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس، يبلغ 8.25 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء. 

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