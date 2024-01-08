سعر الريال السعودي بختام تعاملات اليوم الاثنين في البنوك

استقر سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 8-1-2024، في نهاية تعاملات البنوك المصرية، ليسجل سعر الريال السعودي، داخل البنك المركزي المصري، 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الاثنين 8-1-2024 بالبنوك المصرية، الذي جاء كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي، اليوم الاثنين 8-1-2024، داخل البنك المركزي المصري، 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الريال السعودي بنهاية تعاملات، اليوم الاثنين 8-1-2024 داخل البنك الأهلي المصري، 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

فيما بلغ سعر الريال السعودي بنهاية تعاملات، اليوم الاثنين، داخل بنك القاهرة 8.25 جنيه للبيع أما سعر الشراء 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وبلغ سعر الريال السعودي، في ختام تعاملات، اليوم الاثنين 8-1-2024 ببنك قناة السويس، 8.25 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.