وزير التنمية المحلية يتفقد صوامع الغلال بالبحيرة.. سعتها 60 ألف طن

اختتم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، جولتهم في محافظة البحيرة، بتفقد صوامع الغلال على طريق زاوية غزال بدمنهور، المخصصة لتخزين القمح وتقدر سعتها التخزينية بنحو 60 ألف طن، وتضم 12 خلية سعة كل منها 5 آلاف طن.

محافظة البحيرة تضم 6 صوامع

يُشار إلى أنّ محافظة البحيرة تضم 6 صوامع بطاقة استعابية 137 ألف طن، بنطاق مراكز «أبو المطامير، وادى النطرون و العشر ألاف، وشمال التحرير ودمنهور» ومدينة النوبارية.

واستمع «آمنة» إلى شرح تفصيلي لنظام العمل والتحكم داخل الصومعة، وكيفية مراقبة المخزون وعملية التداول والنقل بشكل مميكن، جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية الصوامع والشون وسعتها التخزينية، لاستقبال الكميات المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة.

افتتاح مشروع بالمنطقة اللوجيستية

وكان وزير التنمية المحلية والدكتور علي المصلحي وزير التموين، قد شهدا افتتاح أحد مشاريع المنطقة اللوجستية في دمنهور، بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.