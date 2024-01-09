«المصريين» يشيد بالوثيقة المقترحة للاقتصاد المصري: قائمة على فلسفة الخبراء

أشاد الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب «المصريين» بوثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة 2024- 2030، موضحا أنه يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن أهميتها ودورها الكبير في رسم خريطة الاقتصاد المصري خلال الولاية الجديدة للرئيس.

الأجواء المضطربة إقليميًا

وقال في تصريح لـ«الوطن» إن الوثيقة المقترحة للاقتصاد المصري جرى إعدادها وفقًا لفلسفة ومنهجية اعتمدت على عديد الآراء سواء من الخبراء المحليين أو الدوليين الذين وضعوا في اعتبارهم الأولويات العاجلة.

وأضاف أن تلك الوثيقة لابد أن تتبناها الحكومة خلال السنوات المقبلة من أجل العبور بالاقتصاد المصري إلى بر النجاة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميًا، فضلًا عن الأجواء المضطربة إقليميًا، والتي تستهدف أيضًا إضعاف الاقتصاد المصري.