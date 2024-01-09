القبض على متهم بغسل 7 ملايين جنيه في القاهرة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال حاصل على بكالوريوس له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة القاهرة، بتهمة غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأوضحت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، أنّ المتهم كون ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وحاول إخفاء مصدر الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء السيارات وتأسيس الشركات.

وقدّرت أفعال الغسل التي أجراها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ7 ملايين جنيه.