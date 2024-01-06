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القبض على سيدة بسوهاج بتهمة النصب على الأهالي بحجة توظيف أموالهم

كتب:

محمد بركات
03:57 م | السبت 06 يناير 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (7 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من إحدى السيدات (حاصلة على دبلوم، مقيمة بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج) لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال شراء السيارات النقل وتشغيلها في مجال نقل البضائع مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنها من الاستيلاء على 2.3 مليون جنيه من المبلغين وتوقفت عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطها، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات