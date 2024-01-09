هل تتأثر خدمات الإنترنت في العالم بالعاصفة الشمسية؟.. «البحوث الفلكية» تجيب

نفى الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تأثير خدمات الإنترنت في العالم بالعاصفة الشمسية، موضحا أن الأقمار الصناعية هي التي تتأثر بهذه العواصف.

وأضاف أن قرص الشمس يشهد ظواهر متعددة نتيجة لارتفاع درجات الحرارة عليه، أبرزها البقع الشمسية، وهي مناطق مظلمة على سطح الشمس يبلغ قطرها آلاف الكيلومترات، ويرجع لونها الأسود إلى انخفاض درجة حرارتها عن المناطق المحيطة بها.

النشاط الشمسي

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية خلال حديثه مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» إلى أن الدورة الشمسية الخاصة بالنشاط الشمسي تكون متوسط مدتها 11 عاما، والدورة الشمسية بدأت عام 2019، وتزيد الظواهر بحوالي منتصف الدورة، وهناك دورات شمسية تكون نشيطة وحينما يكون هناك نشاطا زائدا للشمس تحدث تيارات الكهرومغناطيسية العالية، ويكون تأثير هذه التيارات بمناطق شمال خط عرض 40، بعيدا عن منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.