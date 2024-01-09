وكيل «تعليم الجيزة» يشدد على توفير سبل الراحة في لجان امتحانات «الترم الأول»

تفقد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدرستي هشام شتا الإعدادية بنات، وفاطمة الزهراء الابتدائية، التابعتان لإدارة العمرانية التعليمية، وذلك بحضور مدير عام الإدارة محمد فايز، ومدرستي أبو الهول القومية، والجيزة الإعدادية بنات التابعتان لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وذلك بحضور مدير عام الإدارة عبد المقصود السعيد.

تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية

وأدى اليوم طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، كما أدى طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزةعلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، وتوفير سبل الراحة التي تضمن انتظام العملية الامتحانية.