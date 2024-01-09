وزير التعليم: نستعد لتنظيم مؤتمر قومي عن مشروع تطوير الثانوية العامة

أكّد رضا حجازي وزير التربية والتعليم أنَّ «بعبع» الثانوية العامة على حد تعبيره سينتهي قريبًا، إذ يتمّ الاستعداد الآن لتنظيم مؤتمر قومي كبير حول مشروع تطوير الثانوية العامة للوصول إلى «التطوير النهائي».

جاء ذلك خلال كلمة وزير التعليم، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة طلب برلماني حول تطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من 20 عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وخطة التوسع في إنشائها؛

تطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا

وأكّد رضا حجازي أنَّ الثانوية عامة مهمة ولكن عدد المواد كثيرة، ولم يكن هناك تعدد مسارات، ولكن تطوير الثانوية العامة سيشدد تعدد مسارات الربط بسوق العمل.

وشدد على أنَّ تطوير الثانوية العامة يتمّ بالتعاون مع التعليم العالي لأنّه لابد أن ترتبط الثانوية العامة بالالتحاق بالجامعات، مشيرًا إلى أنَّ الهدف هو إنهاء «بعبع الثانوية» أيضًا ورفع الأعباء عن كاهل الأسرة والتوافق مع سوق العمل والتشغيل.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خطة الدولة لتطوير التعليم الفني واستراتيجية تطوير التعليم الفني 2024-2029، مشيرًا إلى أنَّه تمّ إجراء حوار مجتمعي بشأنها.