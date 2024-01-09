«تعليم الإسماعيلية»: لاشكاوى من امتحانات صفوف النقل في اليوم الأول

قال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزراة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إن امتحانات النقل في اليوم الأول لم تشهد أي شكاوى، إذ سارت العملية الامتحانية بشكل طبيعي دون وجود مايعكر صفوها.

وأضاف مدير تعليم الاسماعيلية خلال تفقده اليوم الثلاثاء الامتحانات بمدارس إدارة جنوب التعليمية في مدرسة الشهيد محمد السماك للتعليم الأساسي ومدرسة فاطمة الزهراء الاعدادية بنات، أنه جرى التشديد علي عدم السماح بدخول غير العاملين إلى كنترول المدرسة.

دقة في التصحيح والرصد

وأشار إلى أنه وجه بضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية والرصد والبدء فيها أول بأول للانتهاء من التصحيح والمراجعة، وإعلان النتائج في أسرع وقت.

وأشار إلى أنه اطمأن على إضاءة الفصول وتهويتها وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب، لأداء الامتحانات بصورة جيدة مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكل الضوابط الامتحانية.

وأدى اليوم طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2023/ 2024.