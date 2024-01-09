بدء امتحانات النقل في شمال سيناء.. وتشديدات لمنع الغش

بدأت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل في مختلف مدارس محافظة شمال سيناء، وسط تنظيم جيد تقوم به مديرية التربية والتعليم لمنع الغش في اللجان، وأداء الامتحانات بشكل حضاري، ومنع اقتراب أولياء الأمور من محيط اللجان.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان له اليوم، إن المديرية استعدت مبكرًا للامتحانات، إذ تم إعداد أسئلة الامتحانات وطباعتها وتصويرها وإعداد الجداول الامتحانية وتجهيز المدارس بكافة المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية.

امتحانات النقل في محافظة شمال سيناء

أضاف رضوان أنه يؤدي امتحانات سنوات النقل للمرحلة الابتدائية عدد 56 ألفا و86 طالبًا وطالبة من بينهم 11 ألفا و331 بالصف الرابع الابتدائي، و11 ألفا و129 بالصف الخامس، و33 ألفا و626 بالصف السادس، حيث بدأت الامتحانات اليوم وتنتهي الأحد المقبل.

امتحانات شمال سيناء

وأشارت إلى أن إجمالي عدد طلاب النقل في مدارس التعليم المجتمعي يبلغ 926 طالبًا وطالبة من بينهم 158 طالبا بالصف الثاني الابتدائي و125 بالصف الثالث الابتدائي و110 طلاب بالصف الرابع و129 بالصف الخامس و192 بالصف السادس، لافتا إلى أن عدد طلاب المرحلة الإعدادية يبلغ 20631 طالبًا وطالبة من بينهم 20559 طالبا وطالبة بالتعليم العام و72 طالبا وطالبة في التعليم المهني، بينما يبلغ عدد طلاب التعليم الفني 5602 طالبا وطالبة.

وكانت مديرية التربية والتعليم قد شددت على منع الغش، ومنع دخول الهاتف، والبلوتوث والزي المخالف، وانتظام التلاميذ في المواعيد المحددة بشكل تام.