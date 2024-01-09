انطلاق امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية في الدقهلية

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية انطلاق امتحانات الصفوف الابتدائية والإعدادية لنحو 137 ألفا و795 طالبا وطالبة بالصف الرابع الابتدائي، و127 ألفا و433 طالبا وطالبة بالصف الخامس الابتدائي و131 ألفا و485 طالبا وطالبة بالصف السادس الابتدائي و140 ألفا و499 طالبا وطالبة بالصف الأول الإعدادي.

امتحانات الابتدائية والإعدادية بالدقهلية

وأشار إلى أنه جرى متابعة اللجان الخاصة بالامتحانات بتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة متابعة اللجان الامتحانية ومنع الغش بجميع سبله.

ومرّ شعبان بالمرور على لجنة الشيخ محمد متولى الشعراوي الابتدائية ولجنة الشهيد خالد الطوخى الابتدائية ولجنة شجرة الدر الإعدادية بنات ولجنة الشهيد مصطفى الجوهري التجريبية للغات.

ويؤدي طلاب الصف الرابع والسادس امتحان اللغة العربية ويؤدى طلاب الصف الخامس الابتدائي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية، ويؤدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة الجبر والإحصاء.

تعليمات وكيل الوزارة للجان الامتحانات بالدقهلية

وأكد وكيل الوزارة انضباط جميع اللجان، وحسن سير الامتحان بداخلها، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحان، وجه بضرورة إضاءة اللجان وتهويتها، وتوفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان، لكي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان في جو يتسم بالهدوء.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وشدد على عدم السماح نهائيا بدخول أو استخدام الهاتف المحمول داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات غش، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.