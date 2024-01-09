عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان»: مصر تتمتع بتاريخ طويل من التسامح الديني

قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل منذ يومه الأول على خلق الترابط بين الأديان المختلفة داخل المجتمع، تأكيدا لحق المواطن في حرية الدين والاعتقاد وعدم التمييز.

وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مصر دولة ديمقراطية تسود فيها حرية الدين والاعتقاد، ومشاركة الرئيس في احتفالات الأعياد والمناسبات الدينية المختلفة، خير دليل على ذلك، كما أن وجوده يعزز قيم التسامح بين أبناء الوطن.

وأضاف أن الجمهورية الجديدة تؤمن بأن حرية الدين والاعتقاد هي أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية، وحق يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان، ما تُبنى عليه الجمهورية الجديدة، فضلا عن أن مصر تتمتع بتاريخ طويل من التسامح الديني، وهناك العديد من التشريعات أصدرتها مصر تضمن حرية الدين والاعتقاد للمواطن.

جهود مصر لتعزيز حرية الدين

وأكد أن هناك العديد من الجهود التي بذلتها مصر في إطار تعزيز حرية الأديان منها إصدار قانون بناء الكنائس والمباني الدينية، وشمول المجلس القومي لحقوق الإنسان ممثلين عن الأديان المختلفة، وكل ذلك نابع من إيمان القيادة السياسية ضرورة تعزيز قيم التسامح.