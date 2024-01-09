مدير إدارة أسوان التعليمية تتفقد لجان الامتحانات بمدارس المحافظة

عقدت غنية محمد على، مدير إدارة أسوان التعليمية، جولات تفقدية متابعة لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل التعليم المختلفة بالمحافظة وشملت الجولة عدة مدارس، حيث عقدت الامتحانات للصفوف الأول والثاني الإعدادي، والصفوف من الأول إلى السادس للمرحلة الابتدائية، والصفوف الأول والثاني للتعليم الفني.

وبدأت مدير إدارة أسوان التعليمية جولتها داخل مدرسة الجمهورية الابتدائية، التي شهدت امتحان مادة اللغة العربية للصف الرابع، ومادة الدراسات للصف الخامس، ومادة اللغة الإنجليزية للصف السادس بتوجيهات المهندس محمد فؤاد الرشيدى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان.

جولة تفقدية داخل إحدى المدارس الفنية التجارية

واختتمت الجولة بزيارة مدرسة فوزية عبد الله حامد الفنية التجارية، حيث شهدت امتحان مواد الجدارات للصف الأول، ومادة التربية الدينية واللغة الإنجليزية للصف الثاني.

وضوح الأسئلة

وأكدت خلال الجولة على جودة الامتحانات ووضوح الأسئلة المطروحة في الورقة الامتحانية، بالإضافة إلى التزام المدارس بجميع القواعد والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

كما تابعت سير الامتحانات والتأكد من فتح المظاريف وتدقيق كشوف الملاحظة وعمليات التصحيح، وفحص جميع الأوراق المتعلقة بالامتحانات.