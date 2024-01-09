6 نصائح من «هيئة الدواء» لاستخدام المحلول الملحي في غسل أنف الأطفال

أصدرت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح العامة عند استخدام المحلول الملحي كغسول لأنف الأطفال​​ بالتزامن مع فصل الشتاء، وحددت هيئة الدواء في تقرير رسمي لها، أصدرته منذ قليل، أن التعليميات يجب على أولياء الأمور اتباعها لتجنب أي مضاعفات صحية وجاءت على النحو التالي في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين:

النصائح العامة عند استخدام المحلول الملحي كغسول لأنف الأطفال​​

- اغسل يديك دائمًا قبل وبعد إجراء عملية غسل الأنف للطفل باستخدام المحلول الملحي.​​

- املأ السرنجة بالمحلول الملحي.​​

- ضع طفلك على جانبه، وضع منشفة تحت أنفه، وقم بإعطاء المحلول في جانب من أنفه عن طريق إفراغ محتوى السرنجة بسرعة.​​

- ضع طفلك على الجانب الآخر بحيث تكون فتحة الأنف الأخرى لأعلى، وكرر نفس العملية.​​

- يستمر الغسول بمحلول الملح لمدة 3 ثوانٍ لكل فتحة أنف.​​

- استشر الصيدلي حول الطريقة الصحيحة لاستخدام المحلول الملحي كغسول لأنف للأطفال.​​

تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية

في سياق منفصل، أعلنت هيئة الدواء عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن التحديثات المطبقة حديثا في الإدارة العامة لتسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية، لافتة الى أن الورشة تهدف إلى تعريف ممثلي شركات الأدوية البشرية على التحديثات المدرجة في الإصدار الثاني للدليل التنظيمي لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 2023/450، والإصدار الخامس للدليل التنظيمي لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 2022/150، وكذلك التحديثات الخاصة بالإصدار الرابع للدليل التنظيمي لمتغيرات المستحضرات البشرية.