«هيئة الدواء» تقدم نصائح لمرضى الربو.. الشتاء أصعب أوقات السنة عليهم

أصدرت هيئة الدواء، تقريرا حول بمرض الربو، وقالت إن فصل الشتاء أصعب أوقات السنة بالنسبة لمرضى الربو، إذ تزيد أعراضه الحادة، وقد تصبح خارج السيطرة، لافتة إلى أن الهواء البارد والجاف والتغيرات المفاجئة في الطقس أحد أسباب حدوث تهيج في الشعب الهوائية.​

وقدمت هيئة الدواء بعض النصائح لمرضى الربو، خلال فصل الشتاء، كالتالي:

- التزم بتناول دواء الربو الخاص بك كما هو موصوف لك؛ لتقليل فرص حدوث نوبات الربو الحادة والشديدة؛ إذ يعمل الدواء على معالجة التهابات مجرى الهواء، ويجب تناوله يوميًا. ​

نصائح لمرضى الربو خلال فصل الشتاء

- احمل جهاز الاستنشاق (الإنقاذ) الموصوف لك في كل مكان في جميع الأوقات.​

- يجب أن تتناول دواء جهاز الاستنشاق (الإنقاذ) الخاص بك قبل 10- 15 دقيقة من التعرض للهواء البارد.​

- إذا وصف الطبيب لك دواء وقائيا؛ فالتزم باستخدامه حتى لو كنت تشعر أنك بحالة جيدة.​

الشتاء موسم البرد والإنفلونزا

- احم نفسك من الالتهابات الفيروسية؛ لأن الشتاء هو موسم البرد والإنفلونزا، وهي مسببات الربو وتفاقم الأعراض، واحصل على التطعيم السنوي الموصى به ضد الإنفلونزا، والتطعيم ضد مرض المكورات الرئوية (الالتهاب الرئوي). ​

- اسأل الصيدلي عن الطريقة الصحيحة لاستخدام جهاز الاستنشاق الخاص بك؛ إذ يساعد الاستخدام السليم لأجهزة الاستنشاق على عمل الأدوية بشكل صحيح.​