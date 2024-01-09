طريقة مشاهدة كأس أمم أفريقيا مجانا.. تعرف على تردد القنوات المفتوحة

أيام قليلة تفصل القارة السمراء عن الحدث الكروي الأهم والأكبر على مستوى المنتخبات، حيث تقص كوت ديفوار شريط افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر أن تُقام في الفترة بين 13 يناير حتى 11 فبراير، ما يجعل الجماهير المصرية في حالة بحث مستمر عن طريقة مشاهدة البطولة مجانا من خلال القنوات غير المشفرة.

ويدخل منتخب مصر إلى البطولة باحثا عن مصالحة الجماهير بعد خسارة اللقب في نسخته الماضية، عقب السقوط أمام السنغال في المباراة النهائية، حيث ينافس في هذه النسخة ضمن المجموعة الثانية مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

طريقة مشاهدة كأس الأمم الأفريقية مجانا

ويمكن مشاهدة كأس الأمم الأفريقية مجانا بعد إعلان بعض القنوات المفتوحة نقل مباريات البطولة القارية، وبينها قنوات تقدّم البث الفضائي الخاص بها عبر التليفزيون الأرضي من خلال القمر الصناعي نايل سات، بعد الحصول على حقوق نقل اللقاءات دون تشفير.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2023

وتأتي تردد القنوات التي تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية مجانا على النحو التالي:

- القناة الجزائرية الأولى

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- قناة النبأ الليبية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

- قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12015

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

- قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12284

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

وبخلاف القنوات التي يمكن ضبطها على القمر الصناعي نايل سات، هناك عدة قنوات أعلنت نقل مباريات كأس الأمم الأفريقية بشكل مجاني، كما يلي.

- beIN Sports HD 2 Max

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11623

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

- قناة RTB بوركينا فاسو

القمر الصناعي: يوتلسات 9E

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2023

ومن المقرر أن يفتتح منتخب مصر مواجهاته يوم 14 يناير بمواجهة موزمبيق، قبل أن يلتقي غانا يوم 18 يناير، وأخيرا الرأس الأخضر يوم 22 يناير في ختام دور المجموعات.