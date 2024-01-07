ليفربول يجهز مفاجأة لمحمد صلاح بعد أمم أفريقيا.. ماذا ينتظر الفرعون؟

لم يكن من السهل على ليفربول، التوصل لحل أمثل في أزمة رحيل محمد صلاح المحتمل، الذي سيخلف العديد من الأزمات للريدز، باعتباره الركيزة الأساسية للفريق، لكن يبدو أنه توصل لحل بعدما بات مجبرًا على تركه للرحيل والاستغناء عن خدماته لأكثر من شهر بسبب انضمامه إلى منتخب مصر، وخوض منافسات كأس أمم أفريقيا، إلى جانب الرحيل المحتمل للدوري السعودي.

خطة جديدة من ليفربول لتفادي رحيل محمد صلاح

لا صوت يعلو فوق الحديث عن مصير محمد صلاح مع ليفربول، مع ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي في الميركاتو المقبل، لكن مؤخرًا يبدو أن إدارة الريدز بات لزامًا عليها امتلاك العديد من الخطط الخاصة بمصير محمد صلاح من أجل تجنب التورط في أي أزمات بعد رحيله.

تجديد عقد محمد صلاح سيكون المفتاح السحري لليفربول، من أجل تحقيق أكبر استفادة من الصفقة المرتقبة إلى الدوري السعودي، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، إذ يتمثل الحل في الاتفاق مع الفرعون المصري على تمديد عقده الحالي لمدة عام واحد خلال الأشهر المقبلة، وبذلك يستطيع ليفربول استكمال عقده الحالي والمتبقي منه عامٌ حتى صيف 2025 ثم المطالبة بمقابل ضخم مقابل انتقاله للأندية السعودية، بحسب صحيفة «ديلي إكسبرس».

بديل محمد صلاح في ليفربول أثناء مشاركته في أمم أفريقيا

من المتوقع أن يحل ديوجو جوتا محل محمد صلاح أثناء غيابه في بطولة الأمم الإفريقية المقبلة، لكن تظل مسألة استبداله على المدى البعيد غير واضحة، إذ يتعين على الريدز التفكير في هذا الاحتمال مع تزايد اهتمام نادي الاتحاد بجناحهم المتميز.

يبدو انتقال صلاح إلى السعودية حتميًا في وقتٍ ما، لكن ليفربول يرغب في كسب الوقت، لذلك بات قريبًا من توقيع عقد تمديد جديد مع النادي، لم يتم تحديد مدة العقد الذي يجري تداوله، لكن من المحتمل أن يكون اقتراحًا قصيرًا، إما لمدة عام أو عامين على أبعد تقدير، تلك الخطة ستوفر على ليفربول مجالًا للتنفس لإيجاد بديل مناسب وعقد أفضل صفقة ممكنة مع اتحاد جدة.

خلال الصيف الماضي، تلقى صلاح عرضًا قياسيًا عالميًا بقيمة 215 مليون جنيه إسترليني من نادي الاتحاد، وقدم النادي السعودي 170 مليون جنيه إسترليني مقدمة بالإضافة إلى 45 مليون جنيه إسترليني كإضافات للمهاجم البالغ من العمر 31 عامًا، لكن ليفربول أصر على أنه غير قابل للبيع.

من المعروف أيضًا أن صلاح تلقى عرضًا مغريًا يصل إلى 2.45 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا لمغادرة أنفيلد، بالإضافة إلى حوافز تشمل نسبة كبيرة من مبيعات قمصانه ومكافأة فوز تبلغ 55 ألف جنيه إسترليني بالإضافة إلى أدوار سفيرية لثلاث شركات سعودية كبرى على الأقل طوال مدة عقده.