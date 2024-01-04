محمد صلاح ليس الأول.. قائمة أغلى 5 لاعبين في كأس أمم أفريقيا

اعتادت الجماهير المصرية على رؤية محمد صلاح في الصدارة دائمًا بجميع المنافسات، الفردية كانت أو الجماعية، لكن تلك المرة وقبل انطلاق كأس أمم أفريقيا، المحددة خلال أيام قليلة، يتراجع مركز الفرعون لصالح منافس آخر.

قائمة أغلى 5 لاعبين في كأس أمم أفريقيا

قائمة اللاعبين الأغلى قيمة سوقية على مستوى بطولة كأس أمم أفريقيا لم تشهد محمد صلاح في الصدارة، رغم كونه أحد أقوى نجوم القارة السمراء وأكثرهم تألقا في السنوات الأخيرة، قبل أن يخطف لاعب منتخب نيجيريا الصدارة من قائد منتخب مصر ويضعه في المركز الثاني.

بحسب موقع الاحصائيات العالمي «ترانسفير ماركت»، فإن فيكتور أوسيمين لاعب منتخب نيجيريا، يعد صاحب المركز الأول في جدول ترتيب اللاعبين الأعلى قيمة سوقية على مستوى بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تقام في كوت ديفوار، بعد عام واحد من تأجيلها، بواقع قيمة سوقية قيمتها 110 مليون يورو.

وفي المركز الثاني يأني محمد صلاح، جناح ليفربول والمنتخب الوطني، الذي تألق بصورة استثنائية في السنوات الأخيرة، وخاصة قبل انطلاق مشواره مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا، بقيمة سوقية 65 مليون يورو.

أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب يتقاسم القيمة ذاتها مع محمد صلاح، ليقف في المركز الثالث بجدول ترتيب الأغلى في بطولة كأس أمم أفريقيا، فيما يأتي لاعب منتخب غانا محمد قدوس، في المركز الرابع برصيد 45 مليون يورو، وخامسًا الكاميروني أندريه أونانا، بقيمة سوقية تبلغ 40 مليون يورو.

محمد صلاح قبل الانضمام إلى منتخب مصر استعدادًا لبطولة كأس أمم أفريقيا، استطاع أن يسجل الهدف رقم 151 في الدوري الإنجليزي، بعد تسجيل هدفين في شباك نيوكاسل يونايتد، في الجولة المنقضية من الدوري الإنحليزي.