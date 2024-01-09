أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، توقيع برتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، برئاسة الدكتور محمد حسن عبد العظيم.

بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وأكاديمية السادات

وأكد«خاطر»، أن الهدف من توقيع البروتوكول هو تبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لجامعة المنصورة، لإثراء التعاون العلمى فى مجالات البحث العلمى والتدريب والإستشارات، إذ ترحب الجامعة بكافة أوجه التعاون المشترك مع مختلف الأكاديميات والجامعات المصرية.

وأشار إلى أن التعاون يأتي بهدف توظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية، لتقديم الخدمات التدريبية لتأهيل الطلاب والخريجين لتلبية كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه منطقة الدلتا.

وأكد الدكتور محمد حسن عبد العظيم، أن الأكاديمية تسعى دائما إلى إحداث التنمية الشاملة للمجتمع في مجالات التعليم الجامعي والدراسات العليا والبحوث والاستشارات والتدريب من خلال التعاون المشترك مع مختلف الجامعات.

محاور البروتوكول

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المكانة العلمية المرموقة التي تحتلها جامعة المنصورة العريقة في محافظة الدقهلية، وما تمتلكه من بنية تعليمية وتكنولوجية وكوادر بشرية متميزة في مختلف التخصصات.

وتضمن البروتوكل الآتي:

- التعاون بين الطرفين وتبادل الخبرات.

- استغلال الإمكانات المتاحة والمتمثلة فى كلية الحقوق في تقديم الخدمات التدريبية.

- تنظيم ورش العمل للطلاب والخريجين، من خلال التنسيق والتكامل في مجال التدريب والتأهيل للطلاب والخريجين.

- عقد الندوات التعريفية وورش العمل اللازمة، وتنفيذ الأنشطة والفعاليات ذات الصلة.