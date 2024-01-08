رئيس جامعة المنصورة يتابع معدلات إنجاز المنشآت الجديدة بقطاعي التعليم والمستشفيات

تابع الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، معدلات وسير العمل في المنشآت الجديدة بقطاعي التَّعليم والمستشفيات.

متابعة إنجازات المنشآت الجديدة بجامعة المنصورة

وأكد رئيس جامعة المنصورة أن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهتم بتطوير كافة الخدمات التي تقدمها الجامعات المصرية ومنها جامعة المنصورة، موضحا أن جولته جاءت لمتابعة المشروعات الجارية بالجامعة، بما يحقق سياسة الجامعة في تطور المنشآت بجميع القطاعات للتحول إلى جامعات الجيل الرابع والجامعات ذات التصميمات الصديقة للبيئة.

وشملت الجولة متابعة إنشاءات الجامعة بمحافظة الدقهلية كالآتي:

- المبنى التعليمى بكلية الطب، وهو إضافة للمباني التعليمية بكلية الطب لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب، ويوجد بالمبنى 4 مدرجات بسعة 450 طالبا للمدرج الواحد وعدد 2 معمل سعة 140 طالبا و5 مدرجات صغيرة.

- مشروع مركز البحوث الطبية التجريبية (MERC)، ويعتبر مشروعا قوميا هاما لمنظومة البحث العلمي بجمهورية مصر العربية، حيث يخدم المركز قطاع عريض من الباحثين في مختلف المجالات العلمية بالجامعة والجامعات الأخرى.

- إنشاءات بمبنى مركز الأورام الجديد، ويتكون من 8 أدوار منها 2 دور بدروم و6 أدوار علوية متكررة عبارة عن عيادات خارجية وخدمات لمرضى مركز الأورام، وسيتم تجهيز المبنى بعدد 3 أجهزة علاج إشعاعي.

- متابعة ما تم إنجازه بمبنى زراعة الكبد الجديد بمركز جراحة الجهاز الهضمي.

- مبنى زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة ويتم استكماله بتوجيهات من الرئيس السيسي للقضاء على قوائم الانتظار لمرضى زراعة الكبد، وهو الأول في مصر والشرق الأوسط تحت هذا المسمى.