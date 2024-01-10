«الصحة» توجّه 3 نصائح للوقاية من الفيروسات التنفسية.. بينها «التهوية الجيدة»

وجّهت وزارة الصحة والسكان، رسالة عاجلة للمواطنين بشأن متحور كورونا الجديد، بعد زيادة أعداد مصابي الفيروسات التنفسية بما فيها كورونا ومتحوراته، مطالبة المواطنين باتباع مجموعة من الإرشادات المهمة للوقاية من متحورات كورونا.

تعلميات مهمة بشأن الوقاية من متحورات فيروس كورونا

وجاءت التعليمات والإرشادات التي وصفتها وزارة الصحة والسكان، كما يلي.

- التطهير المستمر للأيدي والأسطح.

- تقوية المناعة من خلال التغذية الجيدة.

- الاهتمام بالتهوية الجيدة للأماكن وعدم التواجد في مناطق سيئة التهوية.

ارتداء الكمامات حال الإصابة بمتحور كورونا الجديد

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين حال الإصابة بأحد الفيروسات التنفسية، باستخدام كمامات لمنع انتقال العدوي للاخرين، لافتة إلى أنّ متحور كورونا الجديد لا يستدعي للقلق وأعراضه بسيطة وتشبه نزلات البرد، لكن نحتاج إلى توخي الحذر في اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين غير الحاصلين على الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا، بالحصول عليها من خلال التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 لاستقبال التساؤلات والاستفسارات المختلفة والتوجيه للذهاب لأقرب مكان للحصول على الجرعة التعزيزية لتقوية الجهاز المناعي ضد متحورات كورونا.