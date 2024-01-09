«الشيوخ» يوافق على استقالة سامح عاشور من عضوية المجلس

أعلن مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، موافقته على استقالة سامح عاشور عضو المجلس.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إنّ عاشور تقدّم بالاستقالة إلى هيئة مكتب مجلس الشيوخ، استعدادا للترشح لمنصب نقيب المحامين، حيث حضر أمام هيئة المكتب وأبدى رغبته في السماح بقبول الاستقالة.

وتلا مجلس الشيوخ نص الاستقالة التي أبدى فيها عاشور رغبته في الاستقالة مع قرب انتخابات نقابة المحامين، ونيته الترشح على موقع نقيب المحامين.

وقال سامح عاشور خلال كلمته في الجلسة: «يعزّ عليّ مغادرة هذا الصرح الوطني، لكنّي أنتقل من غرفة وطنية إلى غرفة أخرى وطنية، وتقع عليّ ذات الأعباء والمسؤولية الوطنية، نقابة المحامين هي موطني وأعتز به، ونتضافر جميعا لرفع شأن المحامين».

وأكد عاشور تقديره لشرف تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي وثقته به لاختياره لعضوية المجلس، متعهدا بأن يستمر في العمل بأي موقع من أجل الوطن.