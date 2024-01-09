هاني شنودة لـ«الوطن»: مسلسل «حالة خاصة» شجعني على العودة للموسيقى التصويرية

يعود الموسيقار هاني شنودة مجددًا لتقديم الموسيقي التصويرية من خلال مسلسل حالة خاصة الذي يتمّ تقديمه عبر منصة watch it وذلك بعد غياب دام لعدة سنوات.

هاني شنودة يحكي كواليس مسلسل حالة خاصة

وقال الموسيقار هاني شنودة لـ«الوطن»، إنَّه كان غائبًا خلال الفترة الماضية لأنه لم يجد عملًا فنيًا يشجعه على العودة مرة أخرى لوضع الموسيقي التصويرية الخاصة به.

وتابع شنودة أنَّه عندما عُرض عليه مسلسل «حالة خاصة» تشجع كثيرًا لأنّه يتحدث عن موضوع اجتماعي مهم للغاية وذا هدف وقيمة، كما أنَّه يضم عددا من الفنانين الموهوبين «العمل حمسني إن أرجع تاني وإن أكمل بقى خلال الفترة الجاية لو لقيت أعمال حلوة».

يذكر أن مسلسل حالة خاصة يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم غادة عادل وطه دسوقي وأحمد طارق وحسن ابو الروس وهاجر السراج وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق واخراج عبد العزيز النجار .