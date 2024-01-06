هاني شنودة: طه دسوقي يمتلك موهبة غير طبيعية

أشاد الموسيقار هاني شنودة، بموهبة الفنان طه دسوقي، أمام كاميرا «الوطن»، مشيرا إلى أنه يتابع أعماله ويحب طوال الوقت أن يشاهده، إذ يتعاون الاثنان بمسلسل «حالة خاصة»، الذي طرح منه أول حلقتين على منصة «Watch it».

هاني شنودة يعبر عن حبه الشديد لطه دسوقي

وقال هاني شنودة، إن طه دسوقي يمتلك موهبة غير طبيعية، وكان يشاهده وهو يقدم استاند اب كوميدي وأحبه من وقتها، ولكن عندما يجسد شخصية مركبة مثل دوره بمسلسل «حالة خاصة» فعلينا جميعا الإشادة به، موضحا: «خلي بالكم منه وحافظوا عليه لأنه المستقبل الجميل».

ويقدم هاني شنودة الموسيقى التصويرية لمسلسل حالة خاصة، وتلقى إشادات كبيرة من الجمهور فور عرض أول حلقتين، إذ عبروا عن حبهم الشديد لأعماله الفنية.

تفاصيل مسلسل حالة خاصة

مسلسل «حالة خاصة» تدور أحداثه حول المحامي نديم أبو سريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه أماني النجار، رحلة نديم مليئة بالتحديات، لم تكن سهلة أبدًا، رغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائما منقذين له.

ويشارك في بطولة مسلسل حالة خاصة، عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم طه دسوقي، غادة عادل، حسن أبو الروس، هاجر السراج، على السبع، نبيل على ماهر، وئام مجدي، أحمد الاذعر، احمد طارق، والطفلين أدم وهدان وأدم النحاس.