حملات توعوية لمكافحة الإدمان بمساجد الدقهلية وخط ساخن للتواصل

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن تنظيم المحافظة عدة لقاءات توعية بأئمة المساجد بالتنسيق مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان من خلال أنشطة متنوعة والتعريف بالخط الساخن علي رقم 16023 من الإدمان بالمجان وفي سريه تامة.

حملات ميدانية لمكافحة المخدرات بالمساجد بالدقهلية

وأكد أن الحملات للتوعية من المخدرات جاءت ميدانية في محافظة الدقهلية لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان بالتنسيق مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان.

وأشارت الدكتورة هبه البيلي مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة أنه جرى تفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، من خلال التنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وبالتنسيق والتعاون مع مديرية الأوقاف.

وأضافت أن مبادرة «إنت أقوى من المخدرات» جاءت بالمساجد من خلال ندوات لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان بعدد من مساجد المحافظة استهدفت أئمة المساجد بهدف توجيه الخطاب الدينى بالمساجد لحث الشباب بالالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية والبعد عن التدخين والإدمان لما لهم من أخطار وآثار سيئة على صحة الفرد والمجتمع.

وأكدت أن الهدف من الحملات هو ضرورة الاقلاع عن التدخين والتعاطى وحكم الدين فى تعاطى المواد المخدرة وطرق التعافى منها وتم الرد على استفسارات حضور الندوة.