محافظ الجيزة: تنظيم قوافل بيطرية في قرى العياط وأطفيح

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة والجامعات، لتكثيف الحملات التوعوية والإرشادية وتوجيه القوافل البيطرية لمختلف القرى لتقديم الدعم المجاني للمواطنين المربين بنطاق تلك القرى للحفاظ على الثروة الحيوانية.

دعم مربي الماشي

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات والقوافل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري إلى جانب حرص المحافظة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تقديم مختلف سبل الدعم للمربين ودعم الثروة الحيوانية بنطاق القرى بنطاق المراكز والمدن.

وكشف تقرير لمديرية الطب البيطري عن نجاح الجهود في توجيه قافلة بيطرية إلى قرية ميت القائد بمركز ومدينة العياط، تم خلالها تحصين ورش 1000 رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية، علاج 200 رأس حيوان من الأمراض الباطنية والرعاية التناسلية والعقم، علاج 400 طائر ضد الأمراض البكتيرية، أخذ عدد 48 عينة دم لفحص مرض البروسيلا، وإجراء فحص تناسلي لعدد 38 رأس ماشية.

ندوات إرشادية وتوعوية

كما تم عقد عدد من الندوات الإرشادية للتوعية بأعراض الأمراض الطفيلية وتعريف المربين بتأثير القراد على إنتاجية الحيوانات.

وفي قرية الحلف الشرقي بمركز ومدينة أطفيح تم توجيه قافلة إرشادية لتوعية الفلاحين بالطرق الصحيحة لرعاية وتربية الحيوان، والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، والتحسين الوراثي للسلالات المحلية، والأضرار الاقتصادية للأمراض الوبائية.