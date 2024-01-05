خريطة قوافل حياة كريمة الطبية خلال شهر يناير في الغربية

تواصل مؤسسة حياة كريمة بالغربية بالتعاون مع جامعة طنطا، تنظم قوافل تنموية شاملة لكل الخدمات الطبية والتثقيفية والبيطرية للمواطنين والطلاب، مع صرف الدواء مجانا واستكمال أعمال الفحوصات الطبية للمرضى من خلال تحويلهم إلى مستشفيات طنطا الجامعي لاستكمال مراحل العلاج.

خدمات متكاملة بقوافل حياة كريمة بالغربية

قال الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، إن هناك تعاون بين جامعة طنطا ومؤسسة حياة كريمة في تنظيم القوافل الطبية بقرى مراكز ومدن المحافظة على مدار الأعوام الماضية، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بقراهم وتوفير مشقة السفر والذهاب إلى المستشفيات، من خلال تنظيم قوافل علاجية بواقع قافلتين في الأسبوع.

خريطة قوافل حياة كريمة بالغربية خلال شهر يناير

وفقا لما أعلنته جامعة طنطا، جاء جدول القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة خلال شهر يناير كالتالي:

السبت 6 يناير قافلة بقرية محلة مرحوم، مركز طنطا.

الثلاثاء 9 يناير قافلة بقرية كفر شمامخ، مركز كفر الزيات.

السبت 13 يناير قافلة بقرية سنبو الكبرى، مركز زفتى.

الثلاثاء 16 يناير قافلة بقرية الرجبية، مركز السنطة.

السبت 20 يناير قافلة بقرية حوين، مركز قطور.

الثلاثاء 23 يناير قافلة بقرية كفر حسان، مركز سمنود.

السبت 27 يناير قافلة بقرية شبرا ملكان، مركز المحلة.

الثلاثاء 30 يناير قافلة كفر الهلاوي، مركز كفر الزيات.