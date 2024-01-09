خريطة أعمال تطوير الطرق في دار السلام بسوهاج.. 4 قطاعات

عقدت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دار السلام بسوهاج اجتماعا برئاسة محمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام، اليوم، للتنسيق بشأن قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بإحلال وتجديد رصف بعض القطاعات التي تم الانتهاء من الأعمال بها، على طريق «دار السلام - نجع حمادي»، وفقا لخطة تنمية الصعيد ومشروعات التنمية بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» المنفذة بمركز دار السلام بمرحلتها الأولى.

خريطة العمل في قطاعات الطرق بسوهاج

وأكدت الوحدة المحلية أنه سيتم تقسيم العمل بالقطاعات إلى 4 مراحل كالتالي:

- القطاع العاشر يبدأ من قناطر نجع حمادي حتى البلابيش بحري بطول 11 كيلومترا.

- القطاع التاسع يبدأ من البلابيش بحري حتى مدخل السلام القبلي بطول 3.300 كيلومتر.

- القطاع الثامن يبدأ من مدخل السلام القبلي حتى مدرسة العلا بطول 4.200 كيلومتر.

- القطاع السابع يبدأ من مدرسة العلا حتى كوبري نجوع مازن شرق بطول 6 كيلومترات.