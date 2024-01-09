إزالة 110 أطنان مخلفات من محيط المدارس استعدادا للامتحانات بسوهاج

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات بمحيط الكنائس والاديرة و والمدارس قبل بداية الامتحانات وتمهيد الطرق فى إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بشأن تكثيف حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات من الشوارع والميادين وتحسين المظهر العام فى المركز والقرى التابعة.

حملات نظافة مكثفة بسوهاج

أوضح المهندس لطفى الشريف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بحديثه لـ«الوطن» أن حملة النظافة استهدفت القرى التابعة للمركز ومدينة أخميم وتم تجميع المخلفات بنقاط تجمع المدينة كالتالى،

- قرية الحواويش، تم رفع المخلفات والأتربة بمحيط الكنائس والأديرة بالقرية بطريق الديابات _الحواويش من الناحية الشرقية ومن طريق الطواحين وأمام كوبرى مناع بالديابات والمرشح وطريق الخلوة وعرب مهدى ورفع جميع نقاط تجميع المخلفات وذلك بمعدات الوحدة المحلية بالحواويش بإجمالى حمولة 65 طنا.

إزالة 45 طن مخلفات بسوهاج

قرية نيدة، تم تجميع المخلفات بمختلف شوارع القرية الرئيسية وبجوار المدرسة وطريق الأطاولة وتم تجميع 45 طن مخلفات.

وشدد على تواصل حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات وإزالة الإشغالات ورفع كفاءة وجودة الطرق وتحسين المظهر العام.