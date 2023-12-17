إزالة مخالفات بناء على الأراضي الزراعية في دار السلام بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، حملة لإزالة مخالفات البناء، وفقا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بضرورة الإزالة الفورية للمخالفات فور رصدها.

رصد مخالفتي بناء على الأراضي الزراعية

وقال محمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام بسوهاج، لـ«الوطن»، إن الحملة استهدفت مخالفاتي بناء تم رصدهم بجهاز الرصد المكاني، في زمام الوحدة المحلية لقرية أولاد يحيى بحري، وتم الإزالة الفورية لحالتي تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 180 مترا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

التصدي لمخالفات البناء بسوهاج

وأكد «عوض» أنه يتم المتابعة المستمرة لمخالفات البناء خلال الأيام المقبلة مع عدم التهاون في أي مخالفات بناء وسرعة التصدي لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.