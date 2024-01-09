بعد فقدان ابنتيها في حادث طائرة.. طليقة كريستيان أوليفر: عانقوا أحبائكم

خرجت جيسيكا كليبس الزوجة السابقة للممثل الألماني كريستيان أوليفر وأم ابنتيه، للمرة الأولى عن صمتها بعد حادث تحطم الطائرة المفجع الذى أودى حياة «أوليفر» وبناتهما، خلال منشور عبر حسابها على «إنستجرام»، قالت فيه إن تدفق الحب الذي تلقته منذ المأساة كان يفوق الكلمات، وفقا لما نشرته مجلة «بيبول».

وتابعت الزوجة السابقة لـ كريستيان أوليفر: «من الأقرب إلى قلبي والأشخاص البعيدين حتى الغرباء تمامًا، أرى رسائلكم وأسمع كلماتكم وهذا يمنحني الكثير من القوة، أشعر أيضًا بعمق بحب ماديتا وأنيك وكريستيان! إنهم هنا معي في كل خطوة وهم يراقبوننا»، وشجعت «كليبسر» متابعيها على «مواصلة نشر الحب»، على حد تعبيرها.

ووجهت رسالة إلى متابعيها: «عانقوا أحبائكم، وأخبروهم أنكم تحبونهم، وكونوا طيبين مع بعضكم البعض، وتوقف عن الجدال والقلق بشأن الأشياء الصغيرة، فالأمر لا يستحق العناء، الحياة ثمينة للغاية ونحن جميعًا معًا».

تفاصيل حادث وفاة الممثل كريستسان أوليفر

توفي الممثل كريستسان أوليفر في حادث تحطم طائرة في منطقة البحر الكاريبي يوم الخميس الماضي، حيث كان مسافرا برفقة ابنتيه من مطار جي إف ميتشل في باجيت فارم إلى سانت لوسيا، وفقًا لبيان صادر عن قوة شرطة سانت فنسنت الملكية، وقالت السلطات إن الطيار، الذي قُتل أيضًا في الحادث، كان يقود طائرة صغيرة ذات محرك واحد واجهت صعوبات وسقطت في المحيط بعد لحظات من إقلاعها.