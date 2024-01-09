«الشيوخ» يرفض رفع الحصانة عن النائب هشام علي الحاج علي

أعلن مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رفض الطلب المقدم من النائب العام برفع الحصانة عن النائب هشام علي أحمد علي الحاج علي.

طلب رفع الحصانة

واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة قائلا: «نظرت اللجنة الطلب المقدم من النائب العام الإذن برفع الحصانة عن النائب النائب هشام علي أحمد علي الحاج علي، في القضية رقم 4480 لسنة 2022 لاتخاذ الإجراءات القانونية، وعقدت اللجنة اجتماعا وفقا للدستور وقانون مجلس الشيوخ واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

المستندات المقدمة

وتابع وكيل تشريعية الشيوخ: «استمعت اللجنة للنائب كما تقدم بمستندات تفيد كيدية الطلب، وأنّ الأرض الوارد ذكرها في القضية زراعية ولم تتغير طبيعتها، وهو ما أثبته النائب من المستندات التي تقدم بها، والتي شملت إجراء معاينة من قسم حماية الأراضي وأثبتت فيه أنّ الأرض مزروعة بأشجار الفاكهة وأشجار أخرى ومن ثم هناك كيدية في الطلب المقدم».