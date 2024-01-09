265 فيلما تتنافس على ترشيحات أوسكار للأفضل في 2024

مع اقتراب موعد النسخة الـ96 من حفل توزيع جوائز أوسكار، أصدرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، قائمة تذكيرية سنوية للأعضاء للأفلام المتنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم، حيث يتنافس 321 فيلمًا على جوائز الأوسكار لهذا العام، بينما يتأهل 265 فيلمًا في فئة أفضل فيلم، وفقا لما نشرم موفع «هوليوود ريبورتر».

ومن المقرر أن يبدأ التصويت على الأفلام المرشحة لجوائز أوسكار في 11 يناير وينتهي في 16 يناير، وسيتم الإعلان عن ترشيحات الجوائز في 23 يناير، بينما يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 في 10 مارس المقبل على مسرح دولبي في هوليوود، وسيتم بثه على الهواء مباشرة على قناة «ABC».

شروط ترشح الأفلام لجوائز أوسكار

كي تكون الأفلام مؤهلة للترشيح في الفئات العامة لجائزة أوسكار، يجب أن يكون عرض الفيلم في مسرح تجاري لمدة 7 أيام متتالية في واحدة على الأقل من المناطق التالية: مقاطعة لوس أنجلوس؛ مدينة نيويورك. منطقة الخليج؛ شيكاغو، إلينوي؛ ميامي، فلوريدا؛ وأتلانتا، جورجيا، في الفترة ما بين 1 يناير 2023 و31 ديسمبر 2023.

لكي تكون الأفلام مؤهلة للمنافسة على جائزة «أفضل فيلم» على وجه التحديد، يجب أن تكون قدمت نموذج دخول سريًا لمعايير التمثيل والشمول في الأكاديمية، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يستوفي الفيلم اثنين من المعايير الأربعة المطلوبة، بالإضافة إلى العرض السينمائي.