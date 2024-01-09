محافظ بني سويف يتابع أعمال رفع كفاءة شوارع ببا لتسهيل الحركة المرورية

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مركز ومدينة ببا، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير ورفع الكفاءة، وإعادة تنظيم الحركة وخلق محاور مرورية، للقضاء على التكدس والزحام المروري.

تطوير ورفع كفاءة شارع المستشفى

وأشار المحافظ إلى أنه يجرى العمل في أعمال وضع التربة الزلطية، تمهيدًا للبدء في أعمال التوسعة وإعادة الرصف وعمل جزيرة وسطى لفصل الاتجاهين عبر بردورات وإنتر لوك، وتخطيط لإعادة توزيع الحركة المرورية، لتسهيل الحركة والانتقال بين شوارع المدينة الأخرى والطريق الدائري.

تطوير ورفع كفاءة شوارع مدينة ببا

واستمع المحافظ لعرض موجز عن سير العمل بباقى الشوارع الرئيسية بالمدينة، إذ أوضح المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، أنه يجرى العمل في شوارع حيوية آخرى، منها شارع المشروع بطول كيلو متر، وعرض ما بين 10 إلى 12 مترا.

تطوير شارع الورد وتوسعة بورسعيد

وأوضح إنه يجرى العمل شرق الإبراهيمية في شارع الورد والذي يربط بين شارع بورسعيد وطريق الطراد، والذي يعتبر من الشوارع الحيوية بالمدينة نظراً لوقوع العديد من المصالح الحكومية ودور العبادة المقدسة، بالإضافة إلى الحائط الساند على الإبراهيمية بطول 350 مترًا، لتوسعة شارع بورسعيد بإضافة 7 أمتار للشارع، ما يسهم في تسهيل الحركة والحد من الزحام قي هذه المنطقة الحيوية، من خلال توزيع الحركة عبر الكباري الرئيسية والمزلقانات وترعة الإبراهيمية، لتسهيل حركة الانتقال بين شرق وغرب المدينة.