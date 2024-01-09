موعد نوة الفيضة الصغرى.. أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال تضرب المحافظات

أكد الدكتور عبدالله علام، أستاذ الجغرافيا البيئة والمناخ والمسطحات المائية، عضو مجلس إدارة الجمعية العامة للجغرافيين، أنه يفصلنا عن قدوم نوة الفضية الصغرى 4 أيام فقط، مشيرا أن أول أيامها 12 يناير الجاري، وتعد من النوات الممطرة بغزارة وتنشط بها الرياح بشكل كبير على جميع المحافظات، خاصة بالوجه البحري.

6 أيام من الأمطار والبرد القارس

وأوضح «عبد الله»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حالة الطقس متقلبة للغاية مع قدوم نوة الفيضة الصغرى، حيث يتخللها رياح محملة بالرمال والأتربة، كما تشتد سرعتها على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وشمال الوجه القبلي، خاصة مع ساعات الليل، وتكون أغلب أيامها ممطرة بغزارة، خاصة أول يومين بها.

تحذيرات لسكان المدن الساحلية

وأكد «علام» أن هطول الأمطار بغزارة نوة الفيضة الصغرى تتأثر به المدن والمحافظات الساحلية أكثر من غيرها، لافتاً أن الأمر يستوجب منهم غلق النوافذ بشكل جيد نظرا لسرعة الرياح والأمطار الشديدة، خاصة المحافظات الواقعة على مياه البحر الأبيض المتوسط.