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«التعليم»: منح الطالب أكثر من فرصة للتقييم في منظومة الثانوية العامة الجديدة

كتب:

أميرة فكري
03:56 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
الدكتور رضا حجازي

الدكتور رضا حجازي

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، فضلا عن أهمية تعدد المسارات وحرية الاختيار بينها بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.

وأكد أن الوزارة بصدد تطوير المرحلة الثانوية، وإطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار المجتمعي حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية والذى يأتى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كل الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية، لافتا إلى أن الوزارة ليست تعمل بمفردها، ويجرى ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تطوير منظومة المرحلة الثانوية

وجه الوزير الشكر لرئيس مجلس الشيوخ والنواب، مؤكدًا أهمية التطوير من خلال خطة استراتيجية، وخطة تشغيل لاستكمال التطوير في المناهج حيث تم الانتهاء من مناهج المرحلة الابتدائية، وجرى الانتهاء من الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية، والتي تركز على تحسين جودة الطلاب وأسرهم.

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