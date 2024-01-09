وزير التعليم يعلن موعد تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما أثير حول تطوير الثانوية العامة لن يتم تطبيقه على الطلبة في العام الحالي، لافتا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر قومي وحوار مجتمعي قبل أي تطبيق، وأن الرئيس السيسي أكد علينا عدم مفاجأة المواطنين بأي قرارات، وسيكون هناك حوارا مجتمعيا، ومشروع قانون جديد سيتم عرضه على البرلمان ومناقشته والموافقة عليه.

مناقشة تطوير التعليم الفني

وقال وزير التربية والتعليم خلال مناقشة تطوير التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجلس الشيوخ، إنّ الوزارة تعمل على حل ومواجهة أزمة الكتب الخارجية من خلال رقمنة المناهج، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإنتاج برامج ومناهج على أعلى مستوى تتضمن فيديوهات لتعويض الطالب، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ، التي تناقش طلب مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا وموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسة الحكومـة – ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقيـة، وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، نطـاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القـائم منهـا حاليـا متركـز بنطاق القاهرة الكبـرى، وآليـات وضـوابط التعـاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.