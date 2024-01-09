وزير التعليم: إنشاء أول مدرسة فنية خاصة في مصر بمدينة الجونة

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنشاء أول مدرسة فنية خاصة بمصر في مدينة الجونة، كما أعلن بدء العمل في إنشاء 54 مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية، منها 33 مدرسة في المدن العمرانية الجديدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة في مجلس الشيوخ اليوم لمناقشة طلب مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين نائبا وموجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنّ الهدف من إنشاء أول مدرسة فنية خاصة هو توفير خيارات تعليمية متنوعة أمام الطلاب، وزيادة فرصهم في الحصول على تعليم فني عالي الجودة، كما أنّ إنشاء المدارس الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية يهدف إلى توفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل، وربط التعليم الفني باحتياجات المجتمع.

وأضاف حجازي، أنّه سيتم إضافة تخصصات جديدة إلى التعليم التجاري والصناعي، وربط المناهج الدراسية بسوق العمل، وتطوير مناهج التعليم الفني التطبيقي، كما سيتم الاهتمام باللغة الإنجليزية والألمانية، ورقمنة المناهج والتعليم الفني، لافتا إلى أنّ مصر أصبحت عضوًا في الشراكة العالمية للتعليم، وهناك مشروعًا جديدًا للثانوية العامة يهدف إلى القضاء على المعوقات التي تواجه الطلاب، وإيجاد نظام جديد أكثر فاعلية.