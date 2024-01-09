إحالة 70 طبيبا وعاملا بمستشفيات المطرية والمنزلة للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن إحالة 14 طبيبا بمستشفى المنزلة العام، و56 من الأطباء والعاملين بمستشفى المطرية المركزي المتغيبين عن العمل للتحقيق.

إحالة عدد من الأطباء والعمال للتحقيق

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه جرى تنظيم حملات ولجان للتفتيش والمرور على جميع مواقع العمل وروافد تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين في جميع القطاعات، من أجل العمل على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة القطاعات.

وأكد «مختار» أن الهدف من هذه اللجان متابعة الأداء والانضباط الإداري وحسن تقديم الخدمات للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

التحقيق مع مسؤول الصيانة بمستشفى المطرية

كما قرر محافظ الدقهلية إجراء التحقيق مع مسؤول الصيانة بمستشفى المطرية للتأخير في إنهاء الصيانة اللازمة للكهرباء بقسم الحضانات، وإجراء التحقيق مع مسؤول النفايات بمستشفى المنزلة لوجود نفايات في غير أماكنها محكمة الغلق المخصصة لها.

وأكد أنه تم إحالة مسؤول السلامة والصحة المهنية بمستشفى المطرية ومستشفى المنزلة لوجود سلال النفايات مفتوحة، ولا يوجد بها غطاء ووجود سلال قمامة غير مطابقة للمواصفات وإهمال طفايات الحريق بالمستشفيات دون تعبئتها بمواد الإطفاء اللازمة وقت الحاجة اليها.

كما كلف محافظ الدقهلية، الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بالمتابعة الدورية للمستشفيات وسير العمل بها، خاصة خلال الفترة المسائية لتحقيق الانضباط وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.