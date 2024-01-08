محافظ الدقهلية يبحث آليات إنشاء مصنع لتدوير قش الأرز

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعا تنفيذيا مع عدد من مديري عموم ومديري الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة، لاستعراض ومناقشة أسلوب العمل داخل الإدارات كل في اختصاصه، والموقف التنفيذي لملفات العمل بما يحقق سرعة الأداء وحسن الإنجاز تحقيقا لصالح المواطنين.

المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

وبحسب بيان، وجه محافظ الدقهلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز المحافظة، لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين على مدار فترات تنفيذ الخطة، مؤكدا أهمية تحديد التوقيتات باعتبارها العامل الأساسي بشأن كل الموضوعات ومتابعتها للعمل على إنهائها وفقا للتوقيت المحدد ومعاقبة المقصرين.

وشدد «مختار» على سرعة الانتهاء من تنفيذ الصيانة اللازمة لعدد من المعدات الهندسية بالحملات الميكانيكية بالمراكز والمدن والاحياء والقرى، وإعادة دخولها الخدمة، موجها لاهمية المتابعة المستمرة لمشروع امتداد المشاية وتكثيف العمالة به لسرعة الانتهاء منه وفقا للبرامج الزمنية المقررة وضرورةتنفيذ أعمال خدمات به لخدمة الرواد من المواطنين.

إنشاء مصنع لتدوير قش الأرز بالدقهلية

ووجه بسرعة الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء مصنع لتدوير قش الأرز، والاستفادة القصوى من الإنتاج السنوي للدقهلية من قش الأرز وتحقيق الجدوى الاقتصادية من القش.