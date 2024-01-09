عبور 180 شاحنة مساعدات غذائية وطبية إلى غزة من معبر رفح

شهد معبر رفح البري في الساعات الأولى من صباح اليوم عبور قافلة مساعدات جديدة تضم مواد غذائية وطبية وإيوائية من بوابة المعبر متجهة إلى داخل قطاع غزة ضمن القوافل اليومية.

وتضمنت شاحنات المساعدات كمية كبيرة من المواد الغذائية ومياه الشرب الي جانب الادوية والمستلزمات الطبية وكمية من المواد الإيوائية كخيام الإعاشة والبطاطين والملابس الشتوية بالتزامن مع سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

زيادة في اعداد الشاحنات

وبحسب الهلال الأحمر المصري، فإن المساعدات شهدت زيادة في اعداد السيارات خلال الأيام القليلة الماضية التي تدخل من معبر رفح البري متجهة إلى داخل العمق الفلسطيني.

وتضمنت المساعدات دخول كمية من السولار والغاز الطبيعي محملة علي متن شاحنات مخصصة لها ضمن القوافل اليومية التي تدخل من المعبر فيما يجري العمل على تجهيز قافلة جديدة للدخول خلال الساعات القليلة المقبلة.

عمل مستمر لتجهيز القوافل 24 ساعة

وتشهد المخازن الاستراتيجية للهلال الأحمر المصري عملا متواصلا على مدار 24 ساعة، لتجهيز السيارات المحملة بالمواد الغذائية والطبية بشكل يومي بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني حسب المتطلبات اليومية.