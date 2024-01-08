انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في محافظة شمال سيناء غدا

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، تعليمات مشددة قبل انطلاق امتحانات الترم الدراسي الأول، التي سوف تنطلق لصفوف المراحل المختلفة، في تمام الساعة التاسعة صباح غدٍ الثلاثاء.

وأكدت مديرية التربية والتعليم في بيان لها، أنّه جرى التنبيه على مدراء المدارس ورؤساء اللجان والمراقبين بجميع الإدارات التعليمية، بتشديد الرقابة، ومنع الغش في صفوف النقل، ويُمنع تمامًا دخول الهاتف أو سماعات البلوثوث، أو أصطحاب الكتاب المدرسي، وكل ما يتعلق بالمادة التي سيجري الامتحان بها.

منع الزي المخالف للنظام المدرسي

وأوضح بيان المديرية، أنّ التلاميذ المخالفين للزي المدرسي سيمنعون من دخول الامتحانات، و الفتيات اللاتي ترتدين أشياءً مخالفة للنظام المدرسي السائد.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، حمزة رضوان، قد أكد في بيان له، أنّ غدًا، ستنطلق الامتحانات بإدارات المحافظة التعليمية، سواء في العريش، أو الشيخ زويد ورفح وبئر العبد ورمانة، ونخل والحسنة والقسيمة بوسط سيناء.

غرفة عمليات طوال فترة الامتحانات

وأوضح وكيل الوزارة، أنّ هناك تعاونًا بين مديريات المحافظة، سواء مجالس المدن أو مديرية الصحة، وشركة الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والتنسيق المباشر بين غرفة العمليات والطوارئ، بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة، طوال فترة الامتحانات.