«وجبة برجر».. كيف احتفل الممثل بول جياماتي بجائزة «جولدن جلوب» الثالثة؟

التقطت عدسات الكاميرات صورا للممثل الأمريكي بول جياماتي، وهو يحتفل بالفوز بجائزة جولدن جلوب أفضل ممثل في فيلم كوميدي عن دوره في فيلم «The Holdovers»، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، إذ توجه إلى أحد مطاعم الوجبات السريعة لتناول «برجر»، وهو يرتدي بذلته الرسمية ويحمل الجائزة معه، وفقا لما نشره موقع «Page Six».

حصل الممثل البالغ من العمر 56 عامًا، على جائزة الجولدن جلوب الثالثة في مشواره المهني، وذلك بعد ما حصل عليها للمرة الأولى عام 2009 عن دوره في مسلسل «John Adams»، ثم الجائزة الثانية في 2011 عن دوره في فيلم «Barney's Version».

في مطعم وجبات سريعة.. طلاب الجامعة يحتفلون بفوز بول جياماتي بجائزة «أفضل ممثل»

وكشف مصدر مقرب من الممثل الأمريكي، لموقع «Page Six»، عن أنه بدلاً من حضور العديد من الحفلات اللاحقة مباشرة بعد حفل «جولدن جلوب»، قرر «جياماتي» الاحتفال بفوزه بتناول «برجر» في سلسلة مطاعم شهيرة بكاليفورنيا، وهو لا يزال يرتدي ملابسه الرسمية.

أوضح: «لقد ذهب لتناول وجبة احتفالية، إنه معجب كبير بالمطعم، وكانت طريقة رائعة للاحتفال قبل الحفلات التي سيحضرها بعد ذلك، وصفق الناس عندما دخل حيث كان ذلك بالقرب من جامعة كاليفورنيا، لذلك كان هناك الكثير من طلاب الجامعة».