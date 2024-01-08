«Poor Things» يفوز بجائزة أفضل فيلم كوميدي في جولدن جلوب 2024

فاز فيلم Poor Things للمخرج يورجوس لانثيموس على جائزة أفضل فيلم كوميدي، في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2024، وذلك بعد ما حصلت بطلة الفيلم إيما ستون على جائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي عن دورها في الفيلم.

بينما حصل الممثل بول جياماتي على جائزة أفضل ممثل في فيلم كوميدي في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ 81، وذلك عن دوره في فيلم «The Holdovers»، وهي الجائزة الثانية التي يحصدها الفيلم، اليوم، بعد حصول دافين جوي راندولف على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في الفيلم.

بول جياماتي يهدي جائزة جولدن جلوب للمعلمين

وخلال كلمته، قرر بول جياماتي إهداء جائزته إلى المعلمين، حيث يقوم بدور معلم ضمن أحداث الفيلم، قائلا: «عائلتي بأكملها معلمين منذ أجيال طويلة مضت»، متابعا: «المعلمون أناس طيبون.. هذه للمعلمين».