ارتفاع مشاهدات جولدن جلوب الـ81 بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي

حق حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ81 مشاهدات وصلت لـ9.4 مليون مشاهد، ليقفز بنسبة 50% عن أداء عام 2023، وهو العام الأول الذي بث الحفل على شبكة «CBS»، مقارنة بحفل العام الماضي الذي تم بثه على قناة «NBC» الذي بلغ 6.3 مليون مشاهد، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

حصل حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الـ81 بمراجعات متباينة، حيث قدم الممثل الكوميدي جو كوي أول أداء له كمضيف لعرض جوائز كبير، وقدم بعض النكات في مونولوجه الافتتاحي والتي لم تعجب الجمهور الذي كان من بينهم تايلور سويفت وسيلينا جوميز، بالإضافة إلى أعضاء فريق عمل فيلم «Barbie» مارجوت روبي، ورايان جوسلينج، وجريتا جيرويج.

«Oppenheimer» يحصد 5 جوائز كبرى في جولدن جلوب

وحصل فيلم «Oppenheimer» على خمسة جوائز كبرى بما في ذلك أفضل فيلم درامي، بالإضافة إلى أفضل ممثل لـ كيليان مورفي وأفضل ممثل مساعد لـ روبرت داوني جونيور، بينما حصل المخرج كريستوفر نولان على أول جائزة جولدن جلوب في مسيرته الفنية عن الفيلم، بالإضافة إلى أفضل موسيقى تصويرية.