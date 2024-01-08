بـ5 جوائز.. «Oppenheimer» يخرج بنصيب الأسد من جولدن جلوب 2024

حظي فيلم Oppenheimer للمخرج كريستوفر نولان بنصيب الأسد من الجوائز في حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، إذ حصد الفيلم 5 جوائز من إجمالي 8 جوائز ترشح لها، بينما لم تحصل الأفلام الأخرى في أحسن تقدير سوى على جائزتين.

حصل Oppenheimer على جائزة أفضل فيلم دراما في النسخة الـ 81 من حفل توزيع جوائز جولدن جلوب، وتتسع قائمة الجوائز لتشمل: أفضل ممثل في فيلم دراما لـ كيليان مورفي، أفضل مخرج لـ كريستوفر نولان، أفضل موسيقى تصويرية، بالإضافة إلى أفضل ممثل مساعد لـ روبرت داوني جونيور.

بينما لم يحصل فيلم Barbie سوى على جائزتين بالرغم من ترشحه لـ 9 جوائز، إذ حصد جائزة أفضل إنجاز سينمائي في شباك التذاكر، وهي الجائزة المستحدثة هذا العام، بالإضافة إلى جائزة أفضل أغنية أصلية لـ بيلي أيليش، ومن الأفلام التي حصلت على جائزتين فقط: Poor Things وThe Holdovers، بالإضافة إلى الفيلم الفرنسي Anatomy of a Fall.

ليلي جلادستون تتضمن فوز وحيد لـ Killers of the Flower Moon

وحصل فيلم Killers of the Flower Moon للمخرج مارتن سكورسيزي، على جائزة واحدة فقط بعد ترشحه لـ 7 جوائز، وهي جائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي وحصلت عليها ليلي جلادستون، بينما خرجت أفلام أخرى خالية الوفاض تماما منها Maestro بطولة وإخراج برادلي كوبر.